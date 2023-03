Trotz Kreditaufnahmen wird der Dasinger Haushalt einstimmig beschlossen

Plus Das Haushaltsvolumen in Dasing steigt deutlich. Der Gemeinderat trägt den Etat mit. In den nächsten Jahren könnte es Gebührenerhöhungen geben.

Eine Erhöhung um 20,27 Prozent ist nicht gerade ein Pappenstiel - erst recht nicht, wenn es um den Haushalt einer Gemeinde geht und somit um Steuergelder. Im Vergleich zum vorigen Jahr hat der Gemeinderat Dasing eine solche Steigerung nun beschlossen, das Volumen steigt von 21,8 Millionen auf 26,2 Millionen Euro. Das liegt nicht nur an erhöhten Personalkosten. Vor allem die Großprojekte der Gemeinde, allen voran der Neubau des Verwaltungsgebäudes, schlagen zu Buche. Beschwerden waren in der Gemeinderatssitzung aber keine zu vernehmen.

Der kleinere Teil der Steigerungen entfällt auf den Verwaltungshaushalt. Dieser erhöht sich um acht Prozent auf 16,6 Millionen Euro. Das vor allem deshalb, weil für die Personalkosten aufgrund der zu erwartenden hohen Tarifabschlüsse deutlich mehr Geld eingeplant wird. Mit 5,3 Millionen Euro kalkuliert die Gemeinde hier, ein Plus von 726.000 Euro. Des Weiteren schlagen die Energiekosten ins Kontor. Diese werden sich wohl verdoppeln, und dabei ist die staatliche Preisbremse bereits eingerechnet. Ein weiterer großer Kostenpunkt ist die Kreisumlage. Diese steigt um 710.000 Euro auf 4,4 Millionen Euro.

Gemeinde Dasing plant mit Investitionen von neun Millionen Euro

Insgesamt neun Millionen Euro hat die Kommune für Investitionen im Jahr 2023 veranschlagt, davon entfällt die Hälfte auf das neue Verwaltungsgebäude. Der Spatenstich für den Bau erfolgt Ende März. Außerdem plant die Gemeinde für die Sanierung des Freibads, die in diesem Jahr abgeschlossen werden soll, mit Ausgaben von 731.000 Euro. Ein weiteres Großprojekt ist die neue Kita in Laimering, für die 325.000 Euro veranschlagt sind. Derzeit laufen hier die Planungen, in den nächsten Jahren dürften die Investitionssummen noch deutlich steigen. Unter dem Strich rechnet die Gemeinde für das Jahr 2023 mit einer Kreditaufnahme von vier Millionen Euro. Der Rest des Defizits von 8,7 Millionen Euro wird aus Rücklagen gedeckt. Es ist das erste Mal seit vielen Jahren, dass Dasing Kredite aufnimmt. Dennoch stimmte der Gemeinderat dem Haushalt einstimmig zu.

"Wir haben gesagt, dass wir die Maßnahmen durchziehen müssen, von daher bin ich damit einverstanden", erklärte Johann Kügler (CSU). Die Gemeinde sei jedoch an der Belastungsgrenze angelangt. Mit Blick auf Ausgaben bei Freibad und Kindergärten müsse man sich über die Gebühren Gedanken machen. "Was ich aber total vermeiden will, sind Hebesatzerhöhungen", so Kügler. Tatsächlich sind solche für den aktuellen Haushalt nicht vorgesehen.

Gürtel muss in Dasing bald enger geschnallt werden

Anne Glas von den Aktiven Bürgern Dasing sprach von einem "engen Korsett", in das die Gemeinde derzeit geschnürt sei. "Da müssen wir jetzt einfach durch, würde ich sagen." Mit Blick auf den Neubau des Kindergartens in Laimering unterstrich sie die Notwendigkeit der Maßnahme. Man müsse für die Kinder optimal aufgestellt sein. "Wenn die Eltern am Ende nicht arbeiten gehen, fällt uns das später über die Einkommenssteuer auch wieder auf die Füße."

"Wir sind und bleiben handlungsfähig", betonte Bürgermeister Andreas Wiesner. Die Gemeinde habe in den vergangenen Jahren ihre Hausaufgaben gemacht. "Wir haben uns Speck angefressen, den wir jetzt ganz gut gebrauchen können." Dennoch müsse der Gürtel in den nächsten Jahren enger geschnallt werden. "Es ist wichtig, dass wir uns auf unsere Pflichtausgaben konzentrieren und unsere freiwilligen Leistungen überdenken." Nicht jeder Wunsch sei erfüllbar. Auch Gebührenerhöhungen bei Freibad, Kindergärten und dem Wasser schloss er nicht aus. "Das ist zwar schmerzlich, aber darüber müssen wir uns im Laufe des Jahres Gedanken machen."