Unbekannter stiehlt Geldbörse von Supermarkt-Kundin

Eine Frau legt ihre Geldbörse in einem Dasinger Supermarkt kurz zur Seite, dann ist sie weg. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Ein Dieb schlug am Donnerstagmittag in einem Dasinger Supermarkt zu. Gegen 11:30 Uhr war eine Kundin in dem Markt in der Messerschmittstraße beim Einkaufen. Dabei legte sie ihre Geldbörse einen kurzen Moment auf eine Ablage.

Kurze Zeit später konnte sie ihre Geldbörse nicht mehr auffinden. Dort befanden sich Bargeld und diverse Karten.

Hinweise auf den Täter oder die Täterin sind nicht vorhanden. Die Polizei Friedberg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710. (AZ)