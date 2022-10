Unbekannter zündet Scheibenwischer von Wohnwagen an

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte legt in Dasing ein Feuer an einem Wohnwagen. Die Polizei Friedberg bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise zum Vorfall.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag legten Unbekannte in Dasing einen Brand. Ein Wohnwagen parkte in der Straße Am Pfarrhof. Der Täter oder die Täterin riss die Abdeckplane herunter und legte diese auf die Motorhaube des Pkw.

Daraufhin wurden die Scheibenwischer des Wohnwagens abgebrannt. Die Abdeckplane entzündete sich dabei nicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Die Polizei Friedberg nimmt Hinweise zum Vorfall telefonisch unter 0821/323 1710 entgegen. (AZ)