Dasing

vor 33 Min.

Weinkellerei Kunzmann gewinnt Glühwein-Prozess

Plus Die Dasinger Weinkellerei Kunzmann klagte gegen das Brauhaus Hartmannsdorf. Diese bewarb laut Kunzmann Glühwein, der gar keiner ist. Nun steht das Urteil fest.

Von Bianca Dimarsico Artikel anhören Shape

Weihnachten, das ist die Zeit von Lebkuchen, Geschenken und Christkindlmärkten. Was unweigerlich damit verbunden ist, ist der Glühwein. Ob rot oder weiß, darauf freuen sich die Menschen. Aber: Wo Glühwein draufsteht, muss auch Glühwein drin sein. Dieser simple Vorsatz brachte Jürgen Kunzmann dazu, gegen das Brauhaus Hartmannsdorf zu klagen. Letzteres verkauft sogenannten Glühbo, den angeblich "einzigen gebrauten Glühwein der Welt". Die besondere Zutat: Bockbierwürze. Doch genau die darf laut Kunzmann in echtem Glühwein nicht drin sein. "Weihnachten ist für viele eine hochemotionale Zeit. Dazu gehört auch die Freude auf guten Glühwein, auf den sich die Leute verlassen können", so Kunzmann. Seine Forderung: Das Brauhaus darf sein Getränk nicht als Glühwein bezeichnen oder darunter verkaufen. Das Landgericht München I fällte eine eindeutige Entscheidung.

