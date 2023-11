Western-City abgerissen – Erlebnisbauernhof in Planung

Plus Die Western-City in Dasing ist nach jahrelanger Ungewissheit endgültig Geschichte. Dort soll jetzt ein Freizeitgelände für Familien entstehen.

Wo einst Winnetou und Old Shatterhand vor Zuschauern gegen Bösewichter kämpften, beherrschen heute Matsch und Bagger die Szenerie. Die Western-City Dasing ist nach von Tragödien gezeichneten Jahren abgerissen. Doch es gibt schon eine Idee für das Gelände: Der neue Inhaber Thomas Hofreiter plant einen Erlebnisbauernhof für Familien.

Zu erkennen sind noch wenige Hütten um das Trapper Inn, den Western-Saloon. Drei Tipigerüste deuten auf eine abenteuerliche Vergangenheit hin. Der Kern der ehemaligen Western-Stadt ist jedoch nur eine Mischung aus Schutt und Schlamm. Das große Haus, das früher als Unterkunft für Mitarbeiter diente, steht im Rohbau und soll auch dem Erdboden gleichgemacht werden. "Wir wollten eigentlich so viel wie möglich erhalten, aber die Gebäude waren leider zu marode", sagt Thomas Hofreiter. Er hatte das Gelände im Sommer übernommen. Seit September laufen nun die Abrissarbeiten.