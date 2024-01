Dasing

Westernstadt bei Passau brennt - das erinnert an die Tragödien von Dasing

Plus Lodernde Flammen im Wilden Westen. Der Brand von Pullman City bei Passau reißt in Dasing alte Wunden auf. So fühlen ehemalige Bewohner der Western-City mit.

Von Johanna Schnitzhofer

Verkohlte Holzreste, bis auf die Grundmauern abgebrannte Gebäude und Schäden im zweistelligen Millionenbereich. Die Westernstadt Pullman City im Landkreis Passau liegt in Schutt und Asche. Vielen im Wittelsbacher Land kommt diese Tragödie wie ein Déjà-vu vor. Einiges erinnert an das Schicksal, das der Western-City Dasing vor ein paar Jahren widerfahren ist. 2017 zerstörte ein Brand die Westernstadt fast komplett. Der Schock von damals sitzt immer noch tief. Denkbar groß ist auch das Mitgefühl, das ehemalige Mitwirkende nun empfinden. Doch auch bei Westernfans wächst die Sorge um ihre Zukunft. Was die Dasinger Westernstadt so besonders gemacht hat, und was dem Wilden Westen jetzt für eine Zukunft blüht.

Western-City Dasing: Drei Brände in vier Jahren

Ein Stück Wilder Westen im Landkreis Aichach-Friedberg. Der Dasinger Freizeitpark war nicht nur für alt eingesessene Westernfans ein Anziehungspunkt, Besucherinnen und Besucher jedes Alters strömten in Massen in die Westernstadt. Neben spektakulären Pferdeshows und typischer Lagerfeuerromantik waren die jährlich stattfindenden Karl-May-Festspiele die Hauptattraktion. Trotz knallender Colts und packenden Zweikämpfen hatte es die Westernstadt von Anfang an nicht leicht.

