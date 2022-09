Dasing

vor 48 Min.

Diese Pläne hat der neue Pächter für die Zukunft der Western-City

Plus Über die Zukunft der Dasinger Freizeitanlage kursieren viele Gerüchte, bis hin zum Verkauf. Volker Waschk erläutert, wie es mit der Western-City weitergeht.

Von Peter Stöbich Artikel anhören Shape

Vom Pech verfolgt war die Dasinger Western-City in den vergangenen Jahren; sogar die beliebten Karl May-Festspiele fielen heuer aus. Welche Zukunftspläne der Freizeitpark hat und was sich in der Betriebsleitung ändert, erläutert Geschäftsführer Volker Waschk im Gespräch mit unserer Redaktion. Zumal in letzter Zeit auch Gerüchte über einen Verkauf der Anlage kursierten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

