Dasing

26.01.2024

"Wilde Zeiten": Christofer Csernik über das Auf und Ab in der Solaranlagen-Branche

Plus Vom Autohaus zu Sonnenenergie: Christofer Csernik ist Inhaber der Photovoltaikfirma enerix in Dasing. Er möchte die Energiewende in Aichach-Friedberg vorantreiben.

Von Anna Faber Artikel anhören Shape

Er will die Kraft der Sonne nutzen: Christofer Csernik ist Unternehmer und Geschäftsinhaber von der Photovoltaik-Firma enerix. Mit 30 Jahren gründete der Fachberater für dezentrale Energiesysteme ein eigenes Geschäft innerhalb des Franchise-Unternehmens. In den vergangenen Jahren ging es in der Branche auf und ab. Was Autoverkauf vom Photovoltaikgeschäft unterscheidet und warum der Unternehmer optimistisch in die Zukunft blickt.

Der 1. Juli 2019 war ein besonderer Tag für Csernik. Der gelernte Automobilkaufmann fing nochmal ganz neu an und wagte den Schritt in die Selbstständigkeit. "Das war aufregend, weil ich plötzlich eine große Verantwortung hatte", erinnert sich der 34-Jährige. Der Vorteil für den Jungunternehmer war die Verankerung im Franchise enerix, das 120 Standorte in Deutschland und Österreich betreibt. "Ganz alleine hätte ich mir das nicht zugetraut."

