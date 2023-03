Happy-End beim Lama-Drama: Die Luna-Ranch hat neues Zuhause

Plus Hals über Kopf zogen die Betreiber mit ihren Lamas um, ein Ehepaar aus Derching kam zu Hilfe. Die Eingewöhnung lief gut, der neue Platz bietet einige Vorteile.

Eingeschüchtert wirken Franzi, Sofia, Luna und Flores nicht. Ganz im Gegenteil. Neugierig recken die Lamas ihre Hälse, als der Besucher auftaucht. Ein Foto ist auch aus wenigen Zentimetern kein Problem. Höchstens für den Reporter, der aufpassen muss, dass er keinen "Schmatzer" abbekommt. "Die fühlen sich wohl hier", freut sich Thomas Salcher, der zusammen mit seiner Frau Kerstin Jütting die Luna-Ranch betreibt. Dabei musste diese erst vor wenigen Monaten umziehen. Aus der Notlage ist aber eine echte Erfolgsstory geworden.

Noch im Oktober suchten Salcher und Jütting verzweifelt nach einem Platz für die Luna-Ranch, nachdem die Besitzerin des vorherigen Grundstücks ihren Boden nicht mehr zur Verfügung stellen wollte. Es drohte das Aus für den Verein, der unter anderem tiergestützte Therapien und Lama-Trekkingtouren für verhaltensauffällige Kinder oder Menschen mit Handicap anbietet. "Dann kamen aber Anfang Oktober Herr und Frau Kastl an unseren Zaun und boten ihre Hilfe an", blickt Salcher zurück. "Damit habe ich gar nicht mehr gerechnet." Gerhard und Maria Kastl hatten aus der Friedberger Allgemeinen vom Schicksal der Luna-Ranch erfahren und entschieden sich spontan, einen Teil ihres Grundstücks in Derching zur Verfügung zu stellen. "Wir haben die Lamas schon vorher auf Spaziergängen gesehen und ich dachte dann, dass wir uns einfach melden müssen", erzählt Maria Kastl.

Umzug der Luna-Ranch in Derching erfolgte problemlos

Anschließend ging es alles ganz schnell. Schon im November zog die Luna-Ranch um, querfeldein ging es mit den Lamas und Hund Lucy in Richtung neuer Heimat. Machbar war das vor allem, weil das Gelände nur wenige Meter vom alten Domizil entfernt ist. Helferinnen und Helfer sperrten gewissermaßen die Straßen, sodass die Lamas unbehelligt ihr Stallzelt an der Straße von Derching nach Affing beziehen konnten. Der Platz ist zwar etwas geringer als zuvor, weshalb Salcher und Jütting ihre drei Schafe abgeben mussten. Aber die etwas kleinere Fläche hat auch ihre Vorteile, wie sich herausgestellt hat.

"Die Lamas sind noch zutraulicher geworden, da es nun nicht mehr so viel Platz zum Ausweichen gibt", erklärt Jütting. Nicht der einzige Pluspunkt des rund 1200 Quadratmeter großen Grundstücks. Gut für die tierischen Bewohner ist ebenso ein Baum, der im Sommer wichtigen Schatten spendet. Schließlich kommen Lamas ursprünglich aus den Anden und fühlen sich in der prallen Sonne nicht wohl. Außerdem gibt es die Gelegenheit, mit den Lamas Spaziergänge in den Wald zu machen, was vorher nicht möglich war. "Wir suchen derzeit noch nach einem Platz, wo wir Rast machen können, wenn wir beispielsweise unsere Trekking-Touren mit Gruppen machen", plant Salcher schon die nächsten Monate.

Gerhard und Maria Kastl stellen in Derching einen Teil ihres Grundstücks für die Luna-Ranch zur Verfügung. Foto: Bill Titze

In denen soll es wieder verstärkt Therapiekurse geben. Einige Projekte sind schon in Planung, im Sommer dürfte auf der Luna-Ranch einiges los sein. Die Lamas wird das aller Voraussicht nach nicht großartig aufregen. Von Natur aus sind die Tiere auf Ruhe gepolt. Wer ein Lama kurze Zeit anschaut, spürt förmlich schon den Puls nach unten gehen. Nicht umsonst profitieren zum Beispiel Kinder mit ADHS besonders vom Zusammensein mit den Lamas. "Die sind einfach cool", hat Maria Kastl bemerkt.

Die Lamas auf der Luna-Ranch sind schon stubenrein

Cool und pflegeleicht. In nur kurzer Zeit haben sich die Lamas feste Stellen ausgeguckt, an denen sie ihr Geschäft verrichten, wie Salcher berichtet. "Sie sind sozusagen stubenrein." Ein großer Vorteil für Jüttinger und Solcher, die die Luna-Ranch ehrenamtlich betreiben und hauptberuflich in sozialen Einrichtungen arbeiten. Arbeit gibt es aber dennoch, auch an der Ranch. So würden die beiden gern einen Schallschutz an der Straße aufbauen, auf der häufig Autos vorbeikommen. Aber auch durch die lassen sich die Lamas eigentlich nicht so einfach aus der Ruhe bringen.