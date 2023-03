Radfahrer übersieht Auto: Zusammenstoß

Der Schaden ist enorm.

Am Samstag gegen 15 Uhr wollte ein Fahrradfahrer mit seinem E-Bike in Derching am Winterbruckenweg auf Höhe Am Achrain von einem Feldweg kommend die Fahrbahn überqueren. Dabei übersah er einen Pkw und es kam zum Zusammenstoß Der 15-jährige Fahrradfahrer wurde leicht verletzt, sein E-Bike und auch der Pkw jedoch erheblich beschädigt. (AZ)