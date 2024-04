Spiegel an Spiegel: Beinahe-Crash mit anschließender Unfallflucht

In Derching touchieren sich die Außenspiegel zweier Fahrzeuge. Der Unfallverursacher fährt einfach weiter. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Fast hätte es am Donnerstagnachmittag in Derching gekracht. Auf der Bürgermeister-Schlickenrieder-Straße fuhr gegen 16:35 Uhr ein weißer Ford Transit aus dem Kreisverkehr in Richtung Mühlhausen. Nach rund 300 Metern kam dem Fahrer ein weißer Kleintransporter entgegen, der laut Polizei deutlich zu weit links fuhr. Trotz eines Ausweichmanövers des Fords touchierten sich die beiden Fahrzeuge mit den linken Außenspiegeln, wodurch es beim Ford zu einem Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro kam.

Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710. (AZ)