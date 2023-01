Derching

18:00 Uhr

Steigende Flüchtlingszahlen: Asylbewerber kommen nach Derching

Im früheren Verwaltungsgebäude der Firma Walter Bau in Derching sollen Asylbewerber einziehen.

Plus In das ehemalige Bürogebäude von Walter Bau in Derching sollen 150 Menschen einziehen. Stadt und Landkreis informieren die Anwohner über ihre Pläne.

Von Thomas Goßner Artikel anhören Shape

Die Flüchtlingszahlen steigen dramatisch an – auch im Wittelsbacher Land. Der Landkreis Aichach-Friedberg plant darum die Einrichtung einer Unterkunft für bis zu 150 Personen in Derching. Kommende Woche findet dazu eine Informationsveranstaltung für die Bewohner des Friedberger Stadtteils statt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen