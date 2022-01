Mit 1,9 Promille: Betrunkener 50-Jähriger baut Unfall auf Weg zur Arbeit

Ein 50-jähriger Derchinger kracht mit 1,9 Promille auf dem Weg zur Arbeit bei Zahling in einen Stahlzaun und fährt wieder nach Hause. Der Schaden ist hoch.

Einem 50-Jährigen Autofahrer droht nun Ärger. Der Derchinger verursachte laut Polizei am Donnerstagabend betrunken einen Unfall. Gegen 17:30 Uhr meldete ein anderer Verkehrsteilnehmer, dass ihm ein BMW aufgefallen sei, der auf dem Weg von Frechholzhausen in Richtung Dasing mehrmals in den Gegenverkehr kam. Zudem sei die Front des BMW stark beschädigt.

Eine Streife der Polizeiinspektion Friedberg traf den 50-jährigen Fahrer noch in seinem Auto sitzend an der Wohnschrift in Derching an. Es stellte sich heraus, dass der Mann erheblich alkoholisiert war. Mit rund 1,9 Promille wollte der Mann eigentlich zu seiner Arbeitsstelle im Bereich Aichach fahren. Jedoch kam es im Bereich Zahling zu einem Unfall.

Hoher Schaden: Betrunkener Fahrer kracht bei Zahling in Stahlzaun

Hierbei fuhr der Mann in einen massiven Stahlzaun, ca. zwei Meter hoch und acht Meter lang. Dabei wurde sowohl der Zaun als auch sein Pkw erheblich beschädigt. Aufgrund seiner Alkoholisierung flüchtete der Mann von der Unfallstelle und entschied sich ,wieder nach Derching zurück zu fahren.

Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols und unerlaubtes Entfernen vom Unfall. Zudem wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Der Schaden am Zaun wird auf ca. 2000 Euro geschätzt und der Schaden am Pkw auf ca. 5000 Euro. Der Besitzer des Zauns konnte mittlerweile ermittelt werden. Die Polizei ist noch auf der Suche nach Zeugen, die durch die Fahrweise des Mannes gefährdet worden sind. (AZ)