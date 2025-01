Die meisten Menschen in Deutschland feierten den Start ins Jahr 2025 friedlich. In einigen Großstädten schlugen die Feierlichkeiten allerdings in Krawalle um, Polizisten und Einsatzkräfte wurden teilweise mit Böllern und Feuerwerkskörpern beschossen. Gab es auch im Landkreis Aichach-Friedberg Ausschreitungen?

