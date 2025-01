Carport brennt komplett aus – 10.000 Euro Sachschaden

Am Hang in Eurasburg hat am frühen Mittwochmorgen ein Carport gebrannt. Laut Polizei entdeckte ein Zeuge gegen 04.15 Uhr den in Flammen stehenden Autounterstand und verständigte daraufhin die Feuerwehr. Nach den Löscharbeiten war der Carport komplett ausgebrannt. Es entstand ein Schaden von circa 10.000 Euro. Wie es zu dem Brand kam, ist unklar. Deshalb nimmt die Polizei Friedberg nun Zeugennhinweise unter der Nummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

Carport Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sachschaden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Eurasburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis