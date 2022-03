Eurasburg

12:00 Uhr

Eurasburg rüstet seinen veralteten Skaterplatz auf

Noch sieht der in die Jahre gekommene Skaterplatz in Eurasburg etwas trist aus, aber schon bald könnte er mit neuen interessanten Hindernissen die Nutzer begeistern.

Plus Der Eurasburger Skaterplatz ist fast 20 Jahre alt. Kinder und Jugendliche wünschen sich neue Geräte. Nun haben sie Grund zur Freude.

Von Ines Schmitt

Es liegt nicht nur an der kalten Jahreszeit, dass der idyllisch am Ortsrand gelegene Skaterplatz an Anziehungskraft verloren hat. Die Gerätschaften sind in die Jahre gekommen und mittlerweile wenig attraktiv. Tobias Metzger, der als Jugendlicher schon 2004 beim Bau der Anlage Kontakte zur IG Skaterplatz pflegte, hat sich nun der Sache angenommen und die Eurasburger Kinder und Jugendliche zu ihren Umgestaltungswünschen befragt. Und bei Wünschen soll es nicht bleiben. Was ist geplant?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen