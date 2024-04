Ferienprogramm Eurasburg: So ein Zirkus

Dieses Jahr wartet das Team in Eurasburg mit einer ganz besonderen Akttraktion auf.

Ramona Gutmann, Stefanie Kreitmair, Daniela Lulei, Ina Metzger, Sabrina Osterried und Christina Schradi haben sich für die Pfingstferien in Eurasburg etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

Einmal echte Zirkusluft schnuppern und sogar selbst in der Manege stehen – welches Kind hat nicht schon einmal von dieser Vorstellung geträumt? In den Pfingstferien besteht erstmals in Eurasburg die Gelegenheit dazu. Dem Engagement des Teams vom Ferienprogramm ist es zu verdanken, dass vom 20. bis 24. Mai der Mitmach-Zirkus von Rio Artistik auf der Wiese in der Schulstraße 9 in Eurasburg gastiert.

Kinder und Jugendliche ab sechs bis 14 Jahren werden fünf Tage lang in die Welt des Zirkuslebens eintauchen und in den Bereichen Artistik, Akrobatik und Clownerien verschiedene Kunststücke selbst ausprobieren. In einer glanzvollen Abschlussgalavorstellung dürfen sie dann sie einem interessierten Publikum ihre eingeübten Darbietungen vorführen.

Echte Artisten aus dem Zirkus und ausgebildete Pädagogen werden für ein spannendes und erlebnisreiches Ferienprogramm sorgen. Jeweils von neun bis 17 Uhr vermitteln sie typische Zirkussachen wie Jonglieren, Hula-Hoop, Vertikalseil und Schattenspiel, die von den Kindern spielerisch erlernt werden. Am letzten Kurstag findet dann um 18 Uhr der große Abschlusszirkus statt.

Anmeldungen für Ferienprogramm in Eurasburg sind online möglich

Anmeldungen zum Ferienprogramm sind online unter eurasburg.ferienprogramm-online.de möglich. Die Anmeldegebühren betragen für Kinder aus der Gemeinde Eurasburg 199 Euro, da die Gemeinde pro Kind einen Zuschuss von jeweils 40 Euro übernimmt. Für auswärtige Kinder, die ebenfalls willkommen sind, fallen 239 Euro pro Kind an. In der Teilnahmegebühr enthalten sind für den fünftägigen Kurs neben einer Betreuung jeweils ein warmes Mittagessen sowie Zwischenmahlzeiten und Getränke.

Für weitere Informationen steht das Team vom Ferienprogramm unter der E-Mail ferien.eurasburg@gmail.com oder telefonisch unter der Nummer 0152/34798631 gerne zur Verfügung.

Die Abschlussgala der Kinder findet am 24. Mai um 18 Uhr statt. Der Eintritt beträgt für Erwachsene 10 Euro und für Kinder 8 Euro. Am Samstag, 18. Mai, und am Sonntag, 19. Mai, finden zur Einstimmung auf das Zirkusevent außerdem jeweils um 15 Uhr Vorstellungen des Zirkus von Rio Artistik statt. Karten sind direkt beim Veranstalter erhältlich.