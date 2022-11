Eurasburg

24.11.2022

So startet Eurasburg in die Vorweihnachtszeit

Nach zweijähriger Pause findet nun wieder in Eurasburg der beliebte Christkindlmarkt statt. Eröffnet wird er mit einem Auftritt der Kinder vom Kinderhaus.

Von Ines Schmitt

Am ersten Advent gibt es auf dem Dorfplatz in Eurasburg ein buntes Angebot an Waren, kulinarischen Genüssen und Darbietungen.

Damit wieder ein attraktiver Adventsmarkt in Eurasburg stattfinden kann, traf sich das Organisationsteam zu mehreren Sitzungen. Umso größer ist nun die Vorfreude auf ein paar gesellige Stunden am örtlichen Dorfplatz. Freuen dürfen sich die Besucher auf ein buntes Angebot an Weihnachtsartikeln, Adventskränzen, Gestecken, Plätzchen, Marmeladen, Likören und Vogelhäuschen. Aber auch für kulinarische Genüsse wird mit Kaffee, Kuchen, frischen Waffeln, Wurst- und Steaksemmeln, vegetarischer Suppe und natürlich Glühwein und Kinderpunsch gesorgt. Zum Auftakt tanzen die Eurasburger Kinder Am Sonntag, 27. November, beginnt der Markt um 14 Uhr mit einer Tanzeinlage der Kinder vom Kinderhaus Eurasburg. Im Anschluss öffnen die Verkaufsstände der Ministranten Freienried und Eurasburg, des Gartenbauvereins, der Feuerwehr Eurasburg und des Bund Naturschutz. Für die weihnachtliche Stimmung sorgt die Bläsergruppe aus Eurasburg. Aber auch an die jüngeren Marktbesucher wurde gedacht. Organisiert vom Kinderhaus gibt es heuer eine Engelespost mit der Möglichkeit, dem Christkind einen Brief zu schreiben oder ein Bild zu malen. Der Nikolaus hat seinen Besuch ebenfalls angekündigt und wird allen Kindern eine Kleinigkeit überreichen. (AZ)

