"Treffen Sie die Chefredaktion" in Friedberg

Wie macht man heute Zeitung? Was kommt hinein, was nicht – und warum? Darum und um vieles mehr geht es bei unserer Veranstaltung „Treffen Sie die Chefredaktion“, die ihre Premiere im Landkreis Aichach-Friedberg feiert. Chefredakteurin Andrea Kümpfbeck und Chefredakteur Peter Müller kommen am Dienstag, 26. November, um 19 Uhr nach Friedberg und laden Sie auf ein Getränk und ein Gespräch in kleiner Runde ein. Zusammen mit FA-Redaktionsleiterin Ute Krogull werden die beiden erklären, wie Journalismus in einer sich immer schneller drehenden Nachrichtenwelt funktioniert, vor welchen Herausforderungen Verlage stehen und wie sie die Rolle der Medien angesichts der politischen und gesellschaftlichen Veränderungen sehen.

Friedberger Allgemeine lädt zum Leser-Gespräch

Und sie stellen sich Ihren Fragen, die Sie vorab einsenden oder direkt bei der Veranstaltung stellen können. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, deshalb ist eine Teilnahme nur nach vorheriger Anmeldung möglich.

Veranstaltungsort ist das Redaktionsbüro der Friedberger Allgemeinen an der Schmiedgasse 20. Dort befindet sich im Untergeschoss der Club 20, den Monika Mendat und Josef Karg initiiert haben. Im kleinen und sehr besonderen Rahmen finden dort seit einiger Zeit Talks, Lesungen und Konzerte statt. Auch die Friedberger Allgemeine, die sich mit Monika Mendat die Räume an der Schmiedgasse in einem Co-Working-Space der besonderen Art teilt, möchte sich dort mit Events einbringen. Ziel ist, das gesellschaftliche Leben und die Kulturszene Friedbergs zu bereichern und Journalismus zum Anfassen zu bieten.

Sie wollen bei „Treffen Sie die Chefredaktion“ dabei sein? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail mit Ihrem Namen, Ihrem Wohnort und Ihrer Telefonnummer an redaktion@friedberger-allgemeine.de (Betreff: „Treffen Sie die Chefredaktion“). Gern können Sie begründen, warum Sie an der Gesprächsrunde teilnehmen möchten, oder schon vorab Ihre Frage(n) einsenden. Sie erhalten dann von uns rechtzeitig eine Rückmeldung, ob Sie einen der freien Teilnehmerplätze bekommen haben. Wir freuen uns auf die Begegnung und spannende Gespräche!