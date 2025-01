Zimmerbrand in einem Wohnhaus in Kissing

„Gott sei Dank ist nichts Schlimmeres passiert“, fasst Kreisbrandmeister Dominik Sauter den Brandeinsatz vom Donnerstagnachmittag in Kissing zusammen. Was war geschehen? In einem Kissinger Wohnhaus in der Frühlingsstraße kam es zu einem Zimmerbrand im Obergeschoss des Gebäudes. Noch ist die Brandursache nicht geklärt. Die Polizei Friedberg war vor Ort. Sofort alarmiert wurden die Feuerwehren aus Kissing und Mering. Die Einsatzkräfte hatten den Brandherd schnell im Griff. Alle Bewohner konnten in Sicherheit gebracht werden. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. (sev)

