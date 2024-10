Filmmusik mit Sängerin Alexandrina Simeon und den Gregorian Stars

Musik aus den letzten Jahrzehnten der Filmgeschichte sind bei einem Konzert in der Kissinger Paartalhalle am Sonntag, 3. November ab 20 Uhr zu hören. Die Musiker sind in der Region bekannt: Alexandrina Simeon (Gesang), Roland Plomer (Klavier), Thomas Fink (Trompete) und Markus Trinkl (Schlagzeug).

Als Gast ist das sechsköpfige A-Cappella-Ensemble Gregorian Stars aus Bulgarien dabei: Rayko Panteleev (Tenor ), Eduard Hampartsumyan (Tenor), Miroslav Velikov (Tenor), Lachezar Aleksandrov (Bariton), Rosen Rangelov (Bass), und Kamen Nikolov (Bass).

Hochkarätiges Konzert mit Filmmusik in Kissing

Wer kennt sie nicht – die verträumte Melodie aus dem Kinofilm „Forrest Gump“ oder die schwungvollen Gospeltitel der Filmreihe „Sister Act“. Die sechs professionellen Sänger von Gregorian Stars schöpfen aus einem reichen Erfahrungsschatz von über 20 Jahren, den sie auf Bühnen in Bulgarien und ganz Europa teilen. Ihre vielseitgen Stimm- und Klangfarben schaffen eine harmonische und zugleich facettenreiche Atmosphäre. Ob in Kirchen oder Sälen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien und Holland – das Ensemble hat sich durch seine beeindruckende Präsenz und beeindruckende Gesangsqualitäten einen Namen gemacht.

Die sechs Solisten, allesamt ausgebildete Opernsänger aus Varna, präsentieren eine farbenfrohe Palette an berührenden Tenorstimmen und samtweichen Bässen. Die Nuancen der verschiedenen Stimmen kommen je nach Lied und Genre zum Ausdruck und verleihen dem Konzert ein einzigartiges Klangerlebnis.

Gemeinsam präsentieren die zehn Musiker eine faszinierende Reise durch die bunte Welt der Filmmusik, von ruhigen bis kraftvollen Melodien entfaltet sich ein abwechslungsreiches musikalisches Programm. (AZ)