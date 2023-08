Trotz Regen: 40.000 Menschen strömen zum Friedberger Volksfest

Plus Nach dem erfolgreichen Altstadtfest ging am Wochenende das Friedberger Volksfest zu Ende. Die Bilanz fällt trotz des durchwachsenen Wetters positiv aus.

Ganze zehn Tage wurde in Friedberg gefeiert. Von Freitag, 4. August, bis einschließlich Sonntag, 13. August, fand das 73. Friedberger Volks- und Heimatfest statt. Obwohl nur kurze Zeit zuvor das Altstadtfest anstand, war unter den zahlreichen Besuchern keine Müdigkeit zu erkennen. "Trotz des stürmischen und regnerischen Anfangs war das Fest ein voller Erfolg", erzählt Luca Aschenbrenner vom Friedberger Verkehrsverein.

Tolle Stimmung beim Friedberger Volksfest am "Tag des Bieres"

Allein am ersten Wochenende strömten schon über 10.000 Besucherinnen und Besucher auf das Volksfest. "Insgesamt schätzen wir die Besucherzahlen auf etwa 40.000 Leute innerhalb der zehn Tage", so Aschenbrenner. Damit wäre heuer das Vor-Corona-Niveau wieder erreicht. Der befürchtete Übersättigungseffekt durch das Altstadtfest trat zum Glück nicht ein.