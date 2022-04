Aktion "Saubere Stadt" wird wegen des Wintereinbruchs verlängert

Trotz Schnee und Regens verzeichnet der Verkehrsverein Friedberg nach zwei Jahren Pause einen Teilnehmerrekord.

Nach zwei Jahren coronabedingter Unterbrechung wurde zum Frühlingsbeginn wieder einmal aufgeräumt in Friedberg. Im Rahmen der Aktion „Saubere Stadt“, die der Verkehrsverein seit 2003 jährlich organisiert, waren am Wochenende zahlreiche Friedbergerinnen und Friedberger auf den Straßen unterwegs und sammelten herumliegenden Müll ein. Wegen des launischen Wetters wird die Aktion erstmals seit 2003 verlängert - obwohl bereits jetzt mit 1700 Teilnehmenden ein Rekord zu verzeichnen ist.

Wie in den Vorjahren etabliert, waren am Freitag Schulen und Kindergärten mit Ihren Kindern und Jugendlichen aktiv, der Samstag stand dann im Zeichen der Vereine und anderen ehrenamtlichen Organisationen. Erschwert wurde das gemeinsame Aufräumen von den Launen des Aprilwetters, das für Regen und Schneefall sorgte. Aus diesem Grund hatte der Verkehrsverein die Vereine nach Rücksprache mit dem Friedberger Bauhof am Samstagmorgen kurzfristig informiert, dass der Aktionszeitraum auf die nächsten zwei Wochen ausgeweitet wird. Alle Gruppierungen haben somit bis zum 16. April Zeit, ihre vollen Müllsäcke im Bauhof abzugeben. Die bereits vorbestellten Leberkässemmeln durften sie natürlich trotzdem schon abholen.

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Aktion "Saubere Stadt" in Friedberg waren zu einer Vorbesprechung im Bauhof eingeladen. Foto: Luca Aschenbrenner

Aufräumen trotz schlechten Wetters: Helfer sind motiviert

Doch die widrigen Umstände taten dem Aufräumwillen keinen Abbruch, vor Ort zeigte sich ein unerwartetes Bild: zahlreiche Gruppen waren trotzdem unterwegs, sammelten auch während des Schneefalls und brachten volle Müllsäcke zur Abgabe in den Bauhof. Und das sogar auf Rekordniveau, erzählt Matthias Becker, der die Aktion federführend organisiert. So kann der Verkehrsverein eine neue Bestmarke verzeichnen: über 1700 Teilnehmer und Teilnehmerinnen hatten sich gemeldet, in noch keinem Jahr bisher lag die Zahl so hoch. „Wir freuen uns wahnsinnig, dass so viele Friedbergerinnen und Friedberger mit dabei waren. Das zeigt uns nur einmal mehr, wie wichtig unseren Mitbürgern die Sauberkeit ihres Friedbergs ist und wie engagiert sich die Friedberger Bevölkerung für Ihre Stadt einsetzt“, so Becker.

Luca Aschenbrenner, ebenfalls Teil des Organisationsteams, ergänzt: „Es ist irre, wie viele Leute da mit am Start sind, trotz des schlechten Wetters. Ein tolles Zeichen des Zusammenhalts, jeder hilft mit und räumt auf. Das ist echt beeindruckend.“ Die beiden jungen Verkehrsvereinsvorstände organisierten die Aktion "Saubere Stadt" erstmalig; gemeinsam mit Sebastian Pfundmeir löste das Team Renate Mayer von der Aktivring GmbH ab, die das Projekt zuvor betreut hatte.

Für Teilnehmer der Aktion "Saubere Stadt" in Friedberg gibt es Krapfen und Brezen

Neben der Vorbereitung und Gebietseinteilung waren Becker und Aschenbrenner auch für das leibliche Wohl zuständig: Am Freitag standen die beiden ab 6.30 Uhr im Bauhof und gaben Krapfen und Getränke für alle Schulen und Kindergärten aus, welche die Landbäckerei Ihle und die Schlossbrauerei Unterbaar kostenfrei zur Verfügung gestellt hatten. Am Samstag waren dann auch Verkehrsvereinspräsident Daniel Götz und Vorstandskollege Sebastian Pfundmeir mit von der Partie und kümmerten sich um die Ausgabe der Leberkässemmeln.

Für zwei teilnehmende Grundschüler, die beiden Viertklässler Elena Börner und Leon Ansen von der Grundschule Ottmaring, stand am Donnerstagabend noch etwas ganz Besonderes an: Gemeinsam mit Schulleiterin Alexandra Gregor führten sie ein Radiointerview mit Bayern-1-Moderator Uwe Erdelt. In einem dreiminütigen Beitrag erzählten sie von ihrer geplanten Teilnahme und dass der Müll, den sie am Freitag sammelten, auch schon Unterrichtsthema war.

Aktion "Saubere Stadt" in Friedberg: Müll kann im Bauhof abgegeben werden

Das Orgateam des Verkehrsvereins freut sich über eine gelungene Aktion und bedankte sich insbesondere beim städtischen Bauhof, dessen Mitarbeiter die Aufräumaktion überhaupt erst ermöglichen. Die nächsten zwei Wochen können dort nun auch noch volle Müllsäcke von den teilnehmenden Gruppen abgegeben werden.