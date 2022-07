Am Friedberger Volksfestplatz geht es wieder rund

Plus Nach zweijähriger Corona-Pause wird am Freitag, 5. August, im Binswanger-Zelt angezapft. Warum die Veranstaltung heuer einen Tag länger als üblich dauert.

Das hat Thomas Kempter noch nie erlebt. "Schön, dass ihr da seid", rief ein Passant dem Juniorchef der Festwirtsfamilie entgegen, die heuer zum ersten Mal beim Volksfest vertreten ist. Nach zweijähriger Pause geht es wieder rund auf dem Festplatz, und viele Friedbergerinnen und Friedberger sind schon ganz heiß. An beiden Freitagen und Samstagen ist das Zelt voll reserviert.