Friedberg

18:02 Uhr

Scheitert der Aufzug der Archivgalerie am Denkmalschutz?

Die Stadt Friedberg steigt jetzt in die Planung für einen barrierefreien Zugang zu den Ausstellungsräumen im ersten Stock der Archivgalerie ein. Ein Aufzug, der über den Archivhof nach oben führt, könnte allerdings bei Festen wie dem Altstadtfest für Platzmangel sorgen.

Plus Die Stadt Friedberg steigt jetzt in die Planung für einen barrierefreien Zugang zu den Ausstellungsräumen im ersten Stock der Archivgalerie ein. Welche Probleme es gibt.

Von Thomas Goßner Artikel anhören Shape

Die Archivgalerie ist ein Schmuckstück geworden – in dieser Einschätzung war sich der Bauausschuss des Friedberger Stadtrats einig. Und doch gibt es noch einen Schönheitsfehler. Für Menschen mit eingeschränkter Mobilität sind die Ausstellungsräume im ersten Stock kaum erreichbar. Ein Aufzug könnte Abhilfe schaffen, aber der Einbau stößt auf Hindernisse.

Sabine Achinger vom Baureferat erstattete im Ausschuss ihren Abschlussbericht zu den bisher erfolgten Arbeiten. Knapp über eine Million Euro kostete die Sanierung des denkmalgeschützten ehemaligen Schulhauses aus dem Jahr 1855. In zwei Bauabschnitten wurde zunächst die Fassade samt Fenstern erneuert – mit gravierenden Folgen für das Raumklima, in dem sich der Schimmel ausbreiten konnte. Als dieses Problem endlich gelöst war, zeigten sich so gravierende Mängel im Brandschutz, dass sogar der Aufenthalt im ersten Stock aus Sicherheitsgründen generell untersagt werden musste.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen