Audi am Marienplatz im Frontbereich beschädigt

Mitten in der Friedberger Innenstadt wird am Donnerstag ein Auto angefahren. Die Polizei sucht Zeugen.

Auf dem Marienplatz in Friedberg kam es am Donnerstag zu einem Unfall. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein bislang Unbekannter zwischen 7.45 Uhr und 12.30 Uhr einen Audi an und flüchtete danach.

Der entstandene Schaden im Bereich der Fahrzeugfront beläuft sich auf etwa 150 Euro. Die Polizei in Friedberg bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/3231710. (AK)