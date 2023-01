Friedberg

Auf musikalische Weltreise im Wittelsbacher Schloss

Neben Rudi Zapf mit Hackbrett, Knopfakkordeon und Vibrandoneon besteht die Gruppe Zapf'nstreich aus Andreas Seifinger an der Gitarre, Steffen Müller am Kontrabass und Gerhard Wagner am Saxophon, der Klarinette und Querflöte. Sie gastierten am Samstag in Friedberg.

Plus Rudi Zapf und Zapf'nstreich spielten am Samstag in Friedberg. Mit dabei: ein Spezial-Hackbrett, charmante Musik, humorvolle Moderation und Anekdoten aus aller Welt.

Musikalisch ging es zu am Samstagabend im Wittelsbacher Schloss. Der in Bayern nicht unbekannte Rudi Zapf begeisterte mit seinem kleinen Ensemble Zapf´nstreich die Gäste - so sehr, dass am Ende des Konzerts der Applaus gar nicht mehr aufhören wollte. Zu Beginn spielten die Vollblutmusiker aus München eine finnische Polka, und - so viel sei verraten - niemand aus dem Publikum erkannte die Herkunft dieses Stücks.

