Auto angefahren und geflüchtet

300 Euro Schaden entstand nach einer Unfallflucht in Friedberg.

Ein 29-jähriger Mann stellte am Freitagmorgen gegen 8 Uhr sein Fahrzeug in auf einem Supermarktparkplatz in der Marquardtstraße ab. Als er um 16 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er eine Delle an der Beifahrertür seines Fahrzeugs fest. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 300 Euro. Hinweise an die Polizei Friedberg unter der Rufnummer 0821/323-1710. (AZ)