Die Bacherner Störche sind zurück und trotzen dem Nebel

Gute Nachrichten aus Bachern: Die Störche sind wieder da und bauen schon am Nest.

Vor kurzem sind nach den Augsburger auch die Bacherner Störche wieder eingetroffen. Sie trotzen dem schlechten Wetter und auch bei Nebel, wenn sich der tägliche Ausflug wegen schlechter Sicht verzögert, wird nicht nur das Gefieder gepflegt, sondern auch das Nest. In hunderten von Flügen wurde über Jahre jeder einzelne Zweig eingeflogen und platziert. Nicht alle Zweige passen. Viele fallen unter das Nest oder auf den Fußweg.

Ignaz Mair, auf dessen Hof der Elektromast der Lechwerke mit dem Storchennest steht, räumt während der Brutzeit täglich den Unrat ab. „Des mach i gern für meine Störch.“ Die Frage, ob die Störche in Bachern auch die richtigen sind, kann auch Ignaz Mair beantworten. Die Störche haben die Angewohnheit, auf dem Hof zwischen Hühnern und Enten herumzuspazieren und auf dem Komposthaufen nach Leckerbissen zu schauen. Fremde Störche würden das kaum machen. In Bachern kam der erste Storch am Rosenmontag an, fünf Tage später das Weibchen. Dies passt überein mit den Daten über andere Störche in Bayern. Nun hofft man, dass die Brut heuer glücklicher verläuft. Wegen der schlechten Witterung starben 2023 alle Storchenküken in Bachern.