Friedberg-Bachern

vor 32 Min.

Von Montbretie bis Knoblauch: Tauschbörse zieht Gartenfreunde an

Tausch von Blumen und Gemüsepflanzen und bei Kaffee und Kuchen Tipps bekommen Claudia Herbst (zweite von links) freute sich als Mitorganisatorin der Pflanzentauschbörse in Bachern über viele Blumen und Gemüsepflanzen, die sogar mit dem Schubkarren gebracht wurden.

Plus Rund 60 Personen kamen zur Pflanzentauschbörse des Obst- und Gartenbauvereins nach Bachern. Ein zweiter Termin ist geplant. Dabei wird ein besonderer Sieger ermittelt.

Von Heike Scherer

Nicht nur klassische Gemüsepflanzen wie Tomate, Paprika und Gurke oder Kräuter wechselten am Wochenende in Bachern den Besitzer. Einige Besucher und Besucherinnen brachten auch Schmucklilien, Pfaffenhütchen, Waldglockenblumen, Iris, Montbretie oder Pfingstrosen mit dem Auto, der Schubkarre oder im Korb zum Feuerwehrhaus. Viele kamen zum ersten Mal zur beliebten Pflanzentauschbörse, für manche war es ein jährlicher Termin. Bei einer Tasse Kaffee und frischem Beerenkuchen wurde noch über Rezepte oder Tipps für die kommende Gartensaison geplaudert. Jeder erhielt zudem eine Pflanze – für einen besonderen Wettbewerb im September.

Winterzwiebel und Knoblauch: Pflanzentauschbörse in Bachern

Gegen halb 2 Uhr stellten die Organisatorinnen Claudia Herbst, Ilse Jais, Renate Pangerl und Angi Baur die Tische und Bänke auf und ihre selbst gezogenen Pflanzen zum Tausch bereit. Sie hatten zudem viele fruchtige Kuchen für das anschließende Beisammensein gebacken. Schon gegen 13.45 Uhr trafen die ersten Besucher und Besucherinnen aus Bachern oder den Nachbarorten Rohrbach, Wulfertshausen und Ried ein. Maria Wörle brachte blauen Beinwell mit und tauschte ihn gegen Akeleien ein. „Es ist eigentlich eine Arzneipflanze für Umschläge bei gebrochenen Beinen. Ich pflanze ihn im Garten an, weil die Blüten Insekten anlocken und meine Kaninchen die Blätter lieben“, verriet sie. Maike Struwe war auch das erste Mal gekommen und wusste noch nicht, was sie mitnimmt. In einem Eimer hatte sie Winterzwiebeln und Knoblauch dabei. Petra Dosch kommt dagegen fast jedes Mal. Diesmal suchte sie sich Physalis-Pflanzen aus und freute sich auf Kaffee und Kuchen. „Mit Tomatenpflanzen wurde ich von meiner Nachbarin ausreichend versorgt“, lachte sie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen