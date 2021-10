Friedberg

05:58 Uhr

Bahnhofstraße: Telekom droht der Stadt Friedberg mit Rechtsstreit

Wer ist verantwortlich für die Verzögerungen der Arbeiten in der Friedberger Bahnhofstraße? Die Telekom wehrt sich gegen Kritik und verweist auf die Schwierigkeiten der Baustelle.

Plus Ein Sprecher der Telekom weist die Vorwürfe von Bürgermeister Roland Eichmann zurück. Der reagiert inzwischen zunehmend aggressiv auf Kritik an der Baustelle.

Von Thomas Goßner

Der Krach um die Pannen-Baustelle in der Friedberger Bahnhofstraße nimmt erkennbar an Schärfe zu. „Kompetenzenwirrwarr, Arroganz und Unprofessionalität“ - mit diesen Worten beschreibt Bürgermeister Roland Eichmann ( SPD) die Arbeit der Telekom in der Friedberger Bahnhofstraße. Das lässt das Unternehmen nicht auf sich sitzen und droht ihrerseits der Stadt mit einer juristischen Auseinandersetzung.

