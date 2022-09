Friedberg

vor 1 Min.

Beim Matthäusmarkt in Friedberg dreht sich alles um den Kürbis

Savas und Leyla bemalten beim Matthäusmarkt kleine Zierkürbisse. Für die großen und kleinen Besucherinnen und Besucher war am Sonntag viel geboten.

Plus Kürbisskulpturen, Oldtimer und regionale Produkte - am Sonntag erleben die Besucherinnen und Besucher ein buntes Programm in Friedberg.

Von Manuel Rank

Für den Matthäusmarkt hat sich der Aktiv-Ring Friedberg etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Auf dem gesamten Markt sind neun verschiedene Kürbiskunstwerke verteilt. Die Besucherinnen und Besucher können den Favoriten wählen und an einer Verlosung teilnehmen. Doch auch sonst ist am Sonntag viel geboten.

