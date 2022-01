Friedberg

vor 46 Min.

Bekommen die Stadtbusse in Friedberg an Ampeln Vorrang?

Wenn die Friedberger Stadtbusse an Ampeln Vorrang bekommen, können sie viel Zeit sparen.

Plus Der öffentliche Nahverkehr in Friedberg wird ausgebaut. Doch an manchen Stellen hake es, findet der städtische ÖPNV-Beauftragte. Ganz einfach sind Verbesserungen aber nicht.

Von Ute Krogull

Wer in Friedberg Bus fährt, kennt das Dilemma: Manchmal hat man das Gefühl, der Bus steht mehr, als dass er fährt. Nicht an Haltestellen, sondern vor Ampeln. Ganz falsch ist dieser Eindruck nicht. Die Linie 200 verschwendet auf ihrer 27-minütigen Fahrt vom Park-and-ride-Platz in West nach Friedberg-Ost bis zu elf Minuten vor roten Ampeln. Davon ließen sich fünf bis sieben Minuten einsparen.

