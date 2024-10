Biblische Gesänge und Nussknacker Suite kommen auf die Bühne

Mit einem gegensätzlichen Programm lädt die Gruppe Vocalissimo unter der Leitung von Roland Plomer zu einem Konzert am Sonntag, 20. Oktober, um 16 Uhr in die Friedberger Wallfahrtskirche Herrgottsruh ein.

Dargeboten werden Anton Dvoraks „Biblische Gesänge. Biblische Texte in der Vertonung für konzertierende Orgel und Mezzosopran geben Einblicke in die tiefe, oft nicht leicht zu verstehende Thematik religiöser Psalmtexte. Die Interpreten sind die Mezzosopranistin Vanessa Fasoli, Roland Plomer an der Orgel und Anselm Wohlfarth als Sprecher.

Ganz im Gegensatz dazu stehen Auszüge aus der „Nussknacker Suite“ von Tschaikowsky im Arrangement für Oboe und Piano. Der Augsburger Oboist Anselm Wohlfarth spielte dieses Stück schon vor Jahren beim Silvesterkonzert und fand damit großen Anklang. Das Ballett „Der Nussknacker“ basiert auf der Geschichte „Der Nussknacker und der Mäusekönig“ von E.T.A. Hoffmann. Darin geht es um ein Mädchen, das an Heiligabend einen Nussknacker geschenkt bekommt, der zum Leben erwacht und gegen den bösen Mäusekönig kämpft.

Zusätzlich werden Werke Mozarts – wie das bekannte „Laudamus te“ aus seiner c-Moll-Messe – für Unterhaltung sorgen. Karten gibt es für 15 Euro an der Abendkasse. (AZ)