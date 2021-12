Breitbandausbau: Steigt Friedberg selber ein?

Plus Die Stadt lässt verschiedene Betriebsmodelle prüfen. Im Planungsausschuss gibt es Sympathien für die Idee, das Glasfasernetz selbst einzurichten und zu verpachten.

Soll die Stadt Friedberg den Ausbau des Glasfasernetzes selbst oder zusammen mit einem Partner in die Hand nehmen? Mit dieser Frage beschäftigte sich der Planungsausschuss des Stadtrats in seiner jüngsten Sitzung. Eine Mehrheit liebäugelte zwar mit diesem Vorgehen, für eine Entscheidung sind jedoch noch weitere Vorbereitungen nötig.