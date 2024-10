Kirche wird entweiht: Pallottiner verabschieden sich aus Bruchsal

Die Gemeinschaft der Pallottiner hat das St. Paulusheim in Bruchsal verlassen. Damit verbunden ist auch die Aufgabe der Kirche. Der Grund: Die Pallottiner können die Kirche nach ihrem Weggang nicht mehr betreuen. Das St. Paulusheim war jahrzehntelang dreierlei – privates Gymnasium, Internat und Kommunität der Pallottiner. Alle Brüder der Pallottiner sind örtlichen Kommunitäten zugeordnet. Bereits im Jahr wurde beschlossen, die Kommunität in Bruchsal aufzulösen. Seit 2023 gehören die dort lebenden Mitglieder zur Kommunität in Friedberg.

Kommunität der Pallottiner wechselte von Bruchsal nach Friedberg

Nun haben sich die Pallottiner endgültig vom St. Paulusheim verabschiedet. Das private Gymnasium St. Paulusheim bleibt an seinem Standort bestehen. Grund für die Auflösung ist laut Alexander Schweda, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit der Pallottiner, die älter und schwächer werdende Gemeinschaft, die sich auf die Felder konzentrieren muss, für die noch Kräfte und Kapazitäten zur Verfügung stehen. „Dazu gehört es auch, dass Häuser geschlossen werden, wie vor einigen Jahren der Standort Rheinbach in Nordrheinwestfalen und jetzt Bruchsal“, führt Schweda aus.

Im Jahr 2023 lebten noch sieben Brüder in Bruchsal. „Diese sind nun in ein Seniorenheim oder in eine eigene Wohnung umgezogen, zum Teil auch in Bruchsal. Ein Mitbruder ist in Bruchsal auch noch weiterhin in der Schulpastoral tätig“, sagt Schweda. Jetzt folgt die Profanierung der Kirche. Das ist laut einer Mitteilung der Pallottiner im Sinne des kanonischen Rechts der römisch-katholischen Kirche notwendig, wenn die kirchliche Nutzung eines Kirchengebäudes beendet wird, etwa wegen Abrisses oder Umnutzung. Sie ist somit das Gegenstück zur Kirchweihe.

Kirche in Bruchsal wird nach Weggang der Pallottiner profaniert

Bei einem großen Festgottesdienst würdigte Bruchsals Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick die Verdienste der Pallottiner und hob hervor, dass ihr Weggang für die Stadt Bruchsal nach 110 Jahren schon eine Zäsur darstelle. Denn auch die Zivilgesellschaft habe „vom Sauerteig der Pallottiner profitiert“. Die Patres hätten viele Menschen geprägt, die heute in ihrem Geist in der Region tätig seien.

Das St. Paulusheim wurde vor fast 110 Jahren von den deutschsprachigen Pallottinern als Jungeninternat gegründet. Die Wurzeln dieser Gründung liegen aber im italienischen Städtchen Masio bei Alessandria im Piemont, wo die Pallottiner ein Internat betrieben, das sie 1915 aufgrund des Ersten Weltkriegs verlassen mussten. (AZ)