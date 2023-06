Burger, Pasta und Insekten: Das gibt es beim Schlemmerfest in Friedberg

Beim Schlemmerfest 2023 in Friedberg gibt es Köstlichkeiten aus aller Welt. Darunter sind einige exotische Neuheiten. Drei Künstler sorgen für Unterhaltung.

Ein voller Erfolg war das Schlemmerfest in Friedberg im vergangenen Jahr. Rund 25 Foodtrucks boten ihre internationalen Köstlichkeiten an. Tausende von Besucherinnen und Besuchern kamen. Am Wochenende kehrt das Street Food Festival auf den Volksfestplatz zurück. Neben den Speisen aus aller Welt gibt es auch wieder ein Bühnenprogramm. Kulinarisch gibt es einige Neuerungen, es wird besonders exotisch.

Schlemmerfest Auf dem Schlemmerfest in Friedberg geht es am Wochenende exotisch zu: Auch Insekten stehen auf dem Speiseplan. Foto: Kimberly Hrebabetzky Xclusive Events

Von Afrika, über Asien nach Mexiko und Südamerika bis hin nach Italien - beim Schlemmerfest ist für jeden Geschmack etwas dabei. Laut Veranstalter gibt es auch einen Stand, der Insekten auf der Speisekarte hat. "Meines Wissens gibt es gegrillte Heuschrecken und Mehlwürmer mit verschiedenen Soßen", so Kim Hrebabetzky, Pressesprecherin des Veranstalters Xclusive Events aus Nordendorf (Kreis Augsburg), die hinzufügt: "Es gibt wieder Speisen aus der ganzen Welt. Neu dabei sind auch kubanisch und ein sogenannter Burgerrito - eine Mischung aus Burger und Burrito." Auch ein Stickstoff-Eis soll es geben. Dabei wird das Eis innerhalb weniger Minuten auf bis zu minus 200 Grad heruntergekühlt und ist sofort verzehrbereit. Hrebabetzky: "Im Vergleich zum letzten Jahr gibt es einige neue Sachen."

Schlemmerfest 2023: In Friedberg ist einiges geboten

Los geht es am Freitag von 16 bis 22 Uhr. Am Samstag öffnet das Schlemmerfest von 11.30 bis 22 Uhr, wobei der Eintritt bis 16 Uhr frei ist. Am Sonntag hat das Foodtruck-Festival von 11.30 bis 20 Uhr geöffnet. Neben den Speisen gibt es auch Getränke und Cocktails. Auf der Bühne gibt es anders als vergangenes Jahr an allen drei Abenden ein Programm. Am Freitag legt DJ Simme auf, am Samstag sorgt die Rock- und Pop-Band Ærbe ( Augsburg) für Unterhaltung und am Sonntag steht die Sängerin Sunny Acc´s (München) auf der Bühne. Für die kleinen Gäste ist ebenfalls etwas geboten. Es gibt eine Kids-Area mit Hüpfburgen, Seifenblasenmaschine und Kinderschminken.

19 Bilder Burger, Waffeln und mehr: Das war beim Schlemmerfest in Friedberg geboten Foto: David Honold

2022 kamen laut Veranstalter insgesamt 15.000 Besucherinnen und Besucher nach Friedberg. Auf eine ähnliche Zahl hofft Hrebabetzky dieses Jahr. "Vergangenes Jahr war der Zuspruch sehr gut, wir waren sehr zufrieden. Wir hoffen, dass es wieder ähnlich gut besucht wird. 20.000 wären unser Ziel." In diesem Jahr fand das Schlemmerfest schon in mehreren Städten statt. Anfang Mai waren die Foodtrucks und Stände auf dem Gelände des Gaswerks in Augsburg aufgebaut. "Bislang sind wir zufrieden mit den Besucherzahlen", so Hrebabetzky, die hinzufügt: "Mit unseren mehrtägigen Veranstaltungen sind wir in Süddeutschland unterwegs."