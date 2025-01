Chorleiterin aus Leidenschaft: Andrea Schmid gründete die JakobSingers

Andrea Schmid ist eine Frau, die ihre Leidenschaft für die Musik lebt und teilt. Vor zwölf Jahren gründete sie die JakobSingers in Friedberg, einen modernen Kirchenchor, der mittlerweile eine feste Institution in der Stadt ist. Als Hobbymusikerin und Chorleiterin schafft sie es, ihre Liebe zur Musik mit anderen zu teilen und eine harmonische Gemeinschaft aus Sängerinnen und Sängern zu formen. „Das Schönste am Chor ist für mich, Teil eines großen Ganzen zu sein“, sagt sie. Es ist diese Verbundenheit und das gemeinsame Musizieren, die sie immer wieder aufs Neue motivieren, sich für ihren Chor und die Musik zu engagieren. Am Wochenende wurde sie 58 Jahre alt und ihre Begeisterung für die Musik ist nach wie vor ungebrochen.

Lara Bolz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Andrea Schmid Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Friedberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis