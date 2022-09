Friedberg

Christina Haubrich will für die Grünen wieder in den Landtag einziehen

Plus Die Landkreis-Grünen haben Haubrich einstimmig als Direktkandidatin nominiert. Listenkandidat wurde mit einer Gegenstimme Dennis Kremer aus Untergriesbach.

Von Brigitte Glas

Christina Haubrich aus Merching soll wieder in den Land­tag einziehen. Die 51-jährige gelernte Kranken­schwester und Heilpraktikerin und derzeitige gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen Landtags­fraktion möchte in der kommenden Legislaturperi­o­de das Thema "Gesundheit" wei­ter in den Fokus stellen. "Gesund­heit ist die Voraussetzung für ein lebenswertes Leben und steht über allem", sagte sie in ihrer Vor­stellungsrede.

