Container reicht nichts aus, wenn Pfadfinderfreunde sammeln

Die Altpapiersammlung der Freunde der Pfadfinderschaft St. Georg Friedberg ist ein Erfolg. Kürzlich fanden auch Wahlen statt.

Ein bewährter Service ist die jährliche Aktion, bei der Pfadfinder Altpapier und Altkleider von zuhause abholen. Die Altpapiersammlung der Freunde der Pfadfinderschaft St. Georg Friedberg fand bei schönstem Wetter statt. Mehr als 40 Pfadfinder und Pfadfinderinnen sammelten im Stadtgebiet Friedberg Altpapier Kartonagen und Altkleider ein.

„Wir sind dieses Jahr sehr zufrieden mit der Menge an bereitgestelltem Altpapier, es musste ein Altpapiercontainer zwischenzeitlich ausgetauscht werden, da die Menge unsere Erwartungen übertroffen hat“, so Rudi Neumayer, der seit Jahren die Koordination der Container am Platz im Blick hat. Mehr als 40 Personen waren an der Aktion der Pfadfinderfreunde beteiligt. Die generationenübergreifende Truppe traf sich morgens am Volksfestplatz, von dem aus die Sammelfahrzeuge sich im Sammelgebiet verteilten und zum Entladen zurückführen. Dort wurde für Erfrischung und Verpflegung gesorgt.

Ein herzliches Dankeschön richten die Organisatoren und Organisatorinnen an die Firmen und Privatleute, die Sammelfahrzeuge zur Verfügung gestellt hatten. Auch all den Pfadfindergruppen, die in der Woche vor der Aktion in ihrer Gruppenstunde die Wurfzettel im Stadtgebiet ausgetragen hatten, schulden sie Dank. "Danke außerdem an alle Friedberger Bürger und Bürgerinnen, die diese Aktion seit mehr als 60 Jahren unterstützen und somit für die Jugendarbeit der Pfadfinderinnen und Pfadfinder einen aktiven Beitrag leisten", hieß es.

„Da können sich die aktiven Gruppen ihre Gruppenkassen auffrischen, spezielle Gruppenaktionen finanzieren und auch Lagerbeiträge können dadurch bei Bedarf anteilig übernommen werden“ so Andrea Möck, Vorsitzende des Vereins. „Außerdem ist es eine tolle gemeinsame Aktion an der Jung und Alt zusammen etwas schaffen und gemeinsam Spaß haben.“ Ein herzliches Danke ans Divano – indem am Aktionsabend ein Danke – Essen für alle Helferinnen und Helfer stattfand.

Im März fand die Vollversammlung mit Wahlen statt. Das altbewährte Team mit Thomas Heißler, Nina Stockhammer als Schriftführer, Andrea Möck und Daniel Fürst als Vorstand und Michi Heiß als Kassenwart wurden wieder gewählt. Neben den Berichten des Ehemaligen-Vereins, der sich sowohl am karitativen Christkindlmarkt als auch beim Altstadtfest 2023 in der Jakobsschänke der Pfarrei stark eingebracht hat, unterstützten viele Ehemaligen die PSG (Pfadfinderinnenschaft St. Georg) zu deren 75. Jubiläum.

„Die Altpfadfinder sind als Backup für die aktiven Pfadfinderverbände in Friedberg immer Ansprechpersonen und packen an, wenn Hilfe benötigt wird, genau das ist der Ziel dieses Vereins und darauf sind wir stolz“ so Daniel Fürst, 2. Vorsitzender. (AZ)