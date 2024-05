Das Friedberger Stadtbad erhöht die Eintrittspreise

Der Stadtrat berät sich aktuell über eine Erhöhung der Eintrittspreise im Friedberger Stadtbad. Damit müssen Besucherinnen und Besucher rechnen.

Das Stadtbad in Friedberg bietet mit seinem großen Sportbecken und dem 33 Grad warmen Kinderbecken die Möglichkeit, sich im Wasser zu entspannen oder mit Familie und Freunden einen schönen Tag zu verbringen. Zum Start der Hallenbad-Saison müssen die Schwimmerinnen und Schwimmer allerdings etwas mehr Budget einplanen.

Der Stadtrat berät aktuell über eine Erhöhung der Eintrittspreise um etwa zehn Prozent. 2007 lag der Eintrittspreis für Erwachsene noch bei drei Euro und der ermäßigte Eintritt bei einem 3,50 Euro. Seitdem ist der Preis regelmäßig gestiegen. Die schrittweisen Erhöhungen sind von den verschiedenen Gremien der Stadt bewusst so gewählt, um sprunghafte Änderungen zu vermeiden.

Eintrittspreis für Friedberger Stadtbad steigt – das sind die Gründe

Hintergrund der Erhöhungen sind steigende Aufwendungen für Personal und Material, sowie der seit der Pandemie extrem gestiegenen Energiekosten. "Wie jeder mitbekommen hat, sind die Energiepreise und auch der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes besonders gestiegen. Das macht einen erheblichen Umfang aus und dementsprechend die Anpassung", sagt Holger Grünaug, Leiter der Stadtwerke Friedberg.

Ob die mögliche Erhöhung ab September 2024 ausreicht, steht noch in den Sternen. "Wir wollen alle zwei Jahre dem Stadtrat die Kosten zur Überprüfung vorlegen. Was dann in den kommenden Jahren ist, können wir noch nicht sagen", erläutert Grünaug. Die endgültige Entscheidung fällt voraussichtlich in der Stadtratssitzung am 20. Juni.

Das Friedberger Stadtbad ist von Mittwoch bis Freitag von 9 bis 22 Uhr sowie am Samstag und Sonntag von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Die Preisentwicklung im Friedberger Stadtbad