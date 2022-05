Der neue Kaplan der Friedberger Pfarrei St. Jakob stellt sich vor

Der neue Kaplan in der Pfarrei St. Jakob in Friedberg ist erst 35 Jahre alt, doch er hat schon viel gesehen. David Raj aus Indien erzählt von seinem Werdegang.

Man kann kaum glauben, dass David Raj Maria erst seit eineinhalb Jahren in Deutschland lebt. Nach einem viermonatigen Kurs und selbstständigem Weiterlernen spricht der neue Kaplan der Friedberger Pfarrei St. Jakob fast fließend Deutsch. Nur zwischendurch verwendet er ein Wort auf Englisch - die Sprache, die auch in seiner Heimat Indien viel gesprochen wird. Wieso ein anderer Beruf für den Pater nie infrage kam und welche kulturellen Unterschiede ihm in Deutschland auffallen.

Geboren im südindischen Bundesstaat Tamil Nadu wuchs David Raj Maria als jüngstes von drei Kindern in einer landwirtschaftlichen Familie auf. Sein Vater ist Bauer, war schon immer stark in die Kirchengemeinschaft eingebunden. "Unsere ganze Familie ist sehr gläubig. Dort geht man jeden Tag in die Kirche", erzählt Pater David Raj. Die Glaubensgemeinschaft in seinem Heimatdorf Irudayampattu bestand aus 10.000 Katholiken. 2005, mit 18 Jahren und abgeschlossener Schulausbildung, trat er den Pallottinern bei.

David Raj ist seit Februar der neue Kaplan in der Kirche St. Jakob in Friedberg. Foto: Bianca Dimarsico

Der neue Friedberger Kaplan schloss drei Studiengänge ab

Es folgte mehr als ein Jahrzehnt in einem Pallottiner-Kloster in Indien. Wer glaubt, dass man in dieser Zeit den ganzen Tag nur betet, nachdenkt und in der Bibel liest, könnte sich nicht mehr irren. In zwölf Jahren studierte der Kaplan und schloss zwei Bachelor, jeweils in Philosophie und Theologie, und einen Master in Soziologie ab. Er lernte Englisch und arbeitete an einer Schule zwei Jahre lang als Englischlehrer. Nur sein drittes Jahr widmete er innerhalb seines Noviziats rein dem Beten und seiner Beziehung zu Gott. "Dieses eine Jahr verbringt man ganz ruhig. Man reflektiert viel über sich selbst und beschäftigt sich mit Spiritualität", berichtet er.

Diese Jahre des Lernens, Unterordnens und der Zurückgezogenheit sind für viele Menschen eine zu große Herausforderung. "2005 fing ich mit 28 anderen an. Die Prüfung zum Priester legten am Ende mit mir nur vier ab", erinnert sich David Raj. "Viele überlegen sich auf ihrem Weg, ob es wirklich das Richtige für sie ist." Manchmal gebe es Probleme mit der Familie, ein Jobangebot oder auch eine Beziehung, welche den Schritt in Priesteramt am Ende verhindert.

Pater David wollte sein Leben schon immer der Kirche widmen

Pater David hatte nie Zweifel an seiner Entscheidung, sein Leben der Kirche zu widmen. So gehe es aber nicht allen. "Zwischen einem verheiratetem Leben und einem unverheirateten Leben zu wählen, ist eine große Entscheidung. Viele denken darüber nach", sagt der Kaplan. Das Leben als Geistlicher könne auch einsam sein, nicht jeder komme damit klar. "Ich wollte nie etwas anderes. Ich bin mit meinem Leben sehr zufrieden", so der Pater.

Die Kirche und die Menschen, die zu ihr gehören, waren schon immer Teil seines Lebens. Bereits als Kind verbrachte er viel Zeit mit Priestern. "Ich war Ministrant und habe eine katholische Schule besucht", erzählt er. Die Bedeutung der Geistlichen in einer Gemeinschaft habe sich über die Jahre aber stark verändert. "Früher hat man für alles die Priester gefragt, sie waren Ratgeber. Für mich war schon mit 13 Jahren klar: Ich möchte Priester werden", so der Kaplan.

Friedberger Kaplan sagt: Auch in der Kirche gibt es kulturelle Unterschiede

Stark inspiriert hat ihn auch sein Vater. "Mein Vater hat als Landwirt gearbeitet, ist aber jeden Tag in die Kirche gegangen und hat auch dort mitgeholfen. Bis heute fastet mein Vater jeden Freitag", erzählt David Raj. Was genau ihn zu Gott zieht, kann er nicht sagen. "Es gibt keine bestimmte Sache, sondern viele. Mein Glaube motiviert mich", erklärt er.

Hier in Deutschland und auch in Friedberg verhält sich die Kirchengemeinschaft anders als in seinem Heimatland Indien. "Weniger Menschen besuchen hier die Kirche. Ich habe das Gefühl, dass der Glaube weniger lebendig gelebt wird", findet Kaplan David Raj. "Aber jedes Land ist eben anders und glaubt auch anders", fügt er hinzu. Was er am meisten aus seiner Heimat vermisst? "Das Essen. Das ist hier einfach nicht das gleiche", sagt der Pater. Indische Restaurants im Umkreis habe er schon ausprobiert, überzeugt habe ihn aber keines. "Dort wird eben für Deutsche gekocht. Ganz authentisch ist das nicht", meint er. Daheim kocht er weiterhin gerne Gerichte aus seinem Heimatland.