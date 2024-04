Das unternimmt die Stadt gegen die Algenplage im Schlossweiher

Plus Der Teich in Friedberg ist grün und schleimig. Vor Kurzem fiel die Pumpe aus. Ist das der Grund für das Wachstum der ungeliebten Wasserpflanzen?

Der eigentlich idyllische Friedberger Schlossweiher büßt sein schönes Aussehen immer wieder ein – auch aktuell. Laub und Schmutz ist über den gesamten Teich verteilt, Algen breiten sich aus. Seit mehreren Jahren versucht die Stadt gegen diese Plage anzukämpfen – allerdings ohne Erfolg. Wie geht es dort weiter?

Die Ursachen für einen Algenbefall sind vielfältig. So sorgen beispielsweise ein falscher pH-Wert, Bodenschlamm, abgestorbene Wasserpflanzen, starker Regen und herabgefallenes Laub für ein Nährstoff-Überangebot. Bereits vor vier Jahren bemerkte die Stadt dieses Problem und begann zu handeln: Es wurde wöchentlich speziell behandeltes Quarzmehl dem Gewässer hinzugefügt. Auch dieses Jahr habe die Stadt wieder eine Gewässervitalisierung mit Steinmehl begonnen, informiert der Pressesprecher Frank Büschel. Das solle den Sauerstoffgehalt und Schlammanfall verringern. Allerdings sei die Maßnahme in dieser Saison erst vor Kurzem gestartet worden und benötige noch etwas Zeit.