Mähdrescher setzt Feld an der B300 in Brand - Waldbrand knapp verhindert

An der B300 ist die Feuerwehr im Einsatz: Die Flammen schlagen zwei Meter hoch. Auch Bäume fangen Feuer.

Zwei Meter hohe Flammen und Rauchschwaden an der Bundesstraße B300 zwischen Friedberg und Dasing auf der Höhe von Höbstl: Dort war am Freitagnachmittag aus bislang nicht völlig geklärter Ursache ein Mähdrescher in Brand geraten. Die Feuerwehr Friedberg vermutet einen technischen Defekt. Glutbatzen fielen aus dem unteren Bereich des Erntefahrzeugs auf das Getreidefeld. Obwohl der Fahrer so schnell wie möglich an den Rand fuhr, war das Getreide bereits in Brand geraten. Die Flammen schlugen hoch und erreichten rasch den nahen Waldrand.

Vier Feuerwehren bei Brand zwischen Dasing und Friedberg im Einsatz

Im Einsatz waren die freiwilligen Feuerwehren aus Friedberg und Dasing. Nachalarmiert wurden zusätzlich die Wehren Wulfertshausen und Rederzhausen, um die Wasserzufuhr zu unterstützen. Auch ein Landwirt mit einem 6000-Liter-Wasserfass half. Laut Feuerwehr Friedberg wurde eine Schneise ins Feld gegrubbert, um die Flammen zu stoppen, im Wald wurden die Glutnester gelöscht, eine Fläche auf 20 Meter in den Baumbestand hinein wurde gewässert. Rund 70 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz.

Zum Glück war das Feld nicht mehr so trocken wie vor einigen Wochen und es war windstill. Ansonsten hätten sich laut Feuerwehr die Flammen so schnell ausgebreitet, dass ein Waldbrand nicht zu verhindern gewesen wäre. So brannten etwa 5000 Quadratmeter des Getreidefeldes ab. (AZ)