Der Cityscheck Friedberg geht in seine zweite Auflage

Die Gutscheine bekommen ein neues Motiv und einen neuen Wert. Inzwischen werden sie in über 60 Friedberger Geschäften akzeptiert.

Zu einer eigenen "Friedberger Währung" hat sich der Cityscheck entwickelt, den der Aktiv-Ring im Jahr 2017 mit Unterstützung der Stadt ins Leben gerufen hat. Nun geht der Cityscheck mit einem neuen Motiv in seine zweite Auflage. Aktiv-Ring-Geschäftsführerin Renate Mayer und Prokuristin Evelyn Vogg stellten ihn vor.

Notwendig wurde die Neugestaltung nun aus zwei Gründen: Zum einen endet beim bisherigen Motiv zum Jahreswechsel das offizielle Gültigkeitsdatum. Zum anderen haben sich auch die Gutscheinwerte geändert. Die alten Cityschecks betrugen 11 und 22 Euro. Die neuen sind nun als 10-Euro-Scheck und 25-Euro-Scheck erhältlich. Damit trägt der Aktiv-Ring den neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen Rechnung, nach denen Firmen nun monatlich 50 statt bisher 44 Euro steuerfrei als Sachleistung gewähren können. „Somit bietet der Cityscheck Friedberg Unternehmen weiterhin ideal die Möglichkeit, Mitarbeitenden unter Ausnutzung der vollen steuerlichen Freibeträge monatliche Einmalzahlungen zukommen zu lassen“, so Manuel Weindl vom Aktiv-Ring.

Anton Oberfrank gestaltet den Friedberger Cityscheck

Wie schon bei der ersten Auflage konnte der Aktiv-Ring den Friedberger Karikaturisten Anton Oberfrank für die Neugestaltung gewinnen. Durch seinen charakteristischen Zeichenstil gelang es mit dem aktuellen Motiv, Friedberg als liebenswerten und entspannten Einkaufs- und Gastronomiestandort darzustellen. Das historische Rathaus und der Marienplatz im Hintergrund sind zudem ein Wiedererkennungsmerkmal Friedbergs. Die Gesamtgestaltung des neuen Cityschecks lief unter der Regie von Grafiker Michael Ruttmann.

Die Verantwortlichen des Cityschecks haben sich zu Beginn des Projekts „Neuauflage“ auch ausgiebig mit der Frage beschäftigt, ob das Gutscheinsystem auf eine digitale Variante umgestellt werden sollte. Dazu wurden auch diverse Lösungen von Finanzdienstleistern analysiert und Meinungen von Fachgeschäften eingeholt, die bereits Erfahrungen mit digitalen Gutscheinsystemen haben. Zudem hat der Aktiv-Ring eine repräsentative Befragung unter den teilnehmenden Betrieben des Gutscheinsystems durchgeführt.

Der neue Cityscheck Friedberg ist als 10- und 25-Euro-Gutschein erhältlich und wurde wieder von Anton Oberfrank gezeichnet. Foto: Aktiv-ring Friedberg

Als Fazit dieses Prozesses kristallisierte sich der eindeutige Wunsch der Geschäftsleute heraus, dieses gut etablierte und bewährte System in seiner erfolgreichen analogen Weise weiterzuführen. „Nicht selten kam auch von Kunden die Rückmeldung, dass gerade das Friedberger Motiv im Scheckkartenformat den Charakter eines persönlichen Geschenks bietet“, berichtet Manuel Weindl von zahlreichen Gesprächen mit Friedberger Bürgern.

Wie geht es mit den „alten“ Cityschecks weiter? „Wer noch alte Karten mit Aufdruck ‚Gültigkeit bis zum 31.12.2022‘ hat, muss sich keine Sorgen machen“, sagt Evelyn Vogg, Prokuristin beim Aktiv-Ring und zuständig für die Finanzen bei der Friedberger Werbegemeinschaft. „Die gesetzliche Gültigkeit erlischt erst drei Jahre danach, also am 31. Dezember 2025. Sie werden weiterhin noch in allen teilnehmenden Geschäften und Gastronomien angenommen“, kann sie beruhigen.

Über 60 Geschäfte akzeptieren den Friedberger Cityscheck

Die Stadt war bereits 2017 bei der Entwicklung mit der notwendigen Anschubfinanzierung beteiligt und unterstützt das Gutscheinsystem seither finanziell. Derzeit wird der Cityscheck in über 60 Friedberger Geschäften und Lokalen akzeptiert – „und immer noch mit steigender Tendenz“, freut sich Manuel Weindl über immer neue Annahmestellen. Eine aktuelle Auflistung aller Akzeptanz- und Verkaufsstellen des Cityschecks Friedberg findet sich im Internet unter: www.einkaufen-in-friedberg.de. Ein aktualisierter Flyer mit diesen Informationen ist zudem im Bürgerbüro im Friedberger Rathaus sowie in den Friedberger Geschäften erhältlich. (AZ)