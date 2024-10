Der Friedberger Stadtbote wird bald aus den Briefkästen verschwinden

Friedberg will Geld sparen – das ist ein erklärtes Ziel der Haushaltsstrukturkommission. Nun wurde dafür eine Möglichkeit ausgemacht: der Stadtbote. Dieser erscheint derzeit 19 Mal im Jahr. Eine Reduzierung auf zwölf Ausgaben könnte rund 30.000 Euro einsparen. Doch der Friedberger Stadtrat ging nun einen Schritt weiter – der Stadtbote (Stabo) wird zum Jahr 2025 in der gedruckten Variante komplett eingestellt. Bürgerinnen und Bürger sollen künftig auf anderen Wegen an die Informationen kommen.

Christian Gall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Friedberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Briefkasten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis