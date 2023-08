Der Friedberger Wasserturm ist ein Wahrzeichen - jetzt wird er saniert

Der Bau am Lehleweg hat eine wichtige Funktion für die Wasserversorgung, aber auch für Vereine. Was passiert mit ihnen während der Bauarbeiten?

Der Wasserturm in Friedberg-Ost ist fast 90 Jahre alt und - abgesehen von Kirchen und Schloss - ein Wahrzeichen der Stadt, wie auch das frühere BayWa-Gebäude. Im September startet eine umfangreiche Sanierung. Fast ein Jahr wird sie dauern. Die Stadt Friedberg informiert darüber, warum die Arbeiten nötig sind und welche Folgen sie für die Vereine und Gruppen hat, die dort untergebracht sind.

Rund 1,25 Millionen Euro betragen die Kosten für die Bauarbeiten insgesamt. Nach Angaben des städtischen Pressesprechers Frank Büschel erhalten die beiden Wasserkammern in dem markanten Bau am Lehleweg eine grundlegende Betonsanierung und werden anschließend mit Edelstahl ausgekleidet. Seit der Inbetriebnahme 1935/1936 erhielten die Kammern bereits neue Oberflächenbeschichtungen, die jedoch den Anforderungen nun nicht mehr genügen. Außerdem werden die Befüll- und Entnahmeleitungen einschließlich alter Armaturen, die seit der ersten Stunde verbaut sind, erneuert.

Arbeiten am Friedberger Wasserturm beginnen am 11. September 2023

Für die Arbeiten wird außerhalb des Wasserturms im Nordosten ein Gerüstturm erbaut, über den der Material- und Lastentransport erfolgt. Die Arbeiten beginnen am 11. September und enden im Sommer nächsten Jahres. Die Maßnahme ist laut Stadt so konzipiert, dass die Hochbehälter in dieser Ausführung mindestens für die nächsten 50 Jahre genutzt werden können.

Die beiden Wasserkammern des Friedberger Wasserturms fassen zusammen 500 Kubikmeter Wasser. Sie sind als Trinkwasserspeicher und für die Druckregulierung im Friedberger Trinkwasserleitungsnetz (ausgehend von Friedberg-Sankt Afra) für Friedberg-Stadt und einige südliche Stadtteile verantwortlich. Für den nördlichen Stadtbereich hat der Wasserturm bei Haberskirch für die hoch gelegenen Ortsteile diese Funktion.

Der Wasserturm in Friedberg im Bau im Jahr 1934/35. Foto: Archiv

Sowohl die inzwischen abgeschlossenen Planungen als auch die anstehende Ausführung sind laut Büschel sehr diffizil, da während der anstehenden Arbeiten weitgehend immer eine Kammer in Betrieb bleiben wird, während an der anderen gearbeitet wird. Es werden nur kurze Zeit beide Kammern gleichzeitig außer Betrieb genommen. In dieser Zeit übernimmt deren Funktion der Haberskircher Wasserturm.

Im Wasserturm werden Räume von Jugendgruppen, Vereinen und der Volkshochschule Aichach-Friedberg genutzt. Daher wurden in den Planungen der Stadtwerke Friedberg berücksichtigt, dass möglichst geringe Einschränkungen für die Nutzer der Räumlichkeiten entstehen.

Der Friedberger Wasserturm wurde einst "Adolf-Hitler-Turm" genannt

Bis Weihnachten können die Räume uneingeschränkt benutzt werden. Danach kommt es zu kleineren räumlichen Einschränkungen bis zu den Osterferien. Von da an bis voraussichtlich Ende der Pfingstferien kann der Turm von den Mietern vorübergehend nicht mehr genutzt werden. Ersatzlösungen wurden bislang in einigen Fällen mithilfe der Stadt gefunden.

Errichtet wurde der Wasserturm in den 1930er Jahren; im Volksmund wurde er damals als Vorzeigeprojekt der Nationalsozialisten auch "Adolf-Hitler-Turm" genannt. Seit den 1960er Jahren wird der Bau neben seiner ursprünglichen Funktion als Jugend- und Vereinsheim genutzt. Unter anderem sind hier neben Kursräumen der Vhs,der Tischtennisverein, die Amateurfunker und der Jugendtreff Tandem untergebracht.

Der Wasserturm in Friedberg wird saniert. Foto: Ute Krogull

Diese Unterbringung war jahrzehntelang nicht offiziell genehmigt, was niemandem aufgefallen war. Dieses Genehmigungsverfahren wurde jedoch im Zuge einer anderen Maßnahme nachgeholt. Bereits 2020 war der Wasserturm für mehrere hunderttausend Euro brandschutztechnisch ertüchtigt worden. Ansonsten hätte ihm in seiner Funktion als Vereinsheim die Schließung gedroht - ein Dilemma angesichts der Raumnot in Friedberg. Problem war, dass es nur einen Rettungsweg gab, nämlich die Treppe im Inneren. Sollte dieser verraucht sein, muss die Feuerwehr die Menschen über Drehleitern retten.