Der Hagerturm droht einzustürzen - so soll die Sanierung laufen

Der Salzkarrnerturm, in Friedberg auch Hagerturm genannt, ist schief. Weil die Risse immer größer werden, muss die Stadt dringend eine Sicherungsmaßnahme vornehmen, sonst droht er einzustürzen.

Von Eva Weizenegger

Es bleibt nicht mehr viel Zeit, um den Salzkarrnerturm, der auch Hagerturm genannt wird, vor einem drohenden Einsturz zu retten. Finanzreferent Reinhold Dendorfer machte deutlich, dass dringender Handlungsbedarf bestehe und dafür nun 90.000 Euro zusätzlich eingeplant werden müssten.

Die Sanierung des Salzkarrnerturms in Friedberg kostet 90.000 Euro mehr

Vor vier Jahren beschloss der Stadtrat, den Turm an der Stadtmauer 41 auf Veränderungen seiner Standsicherheit zu untersuchen. Ein Ingenieurbüro wurde beauftragt, dort Rissmonitore anzubringen und regelmäßig abzulesen. Die Auswertung wurde an ein weiteres Fachbüro weitergeleitet. Die Untersuchungen ergaben schon im November 2023, dass "dringender Handlungsbedarf" bestehe. Das Kippverhalten des Turms habe sich drastisch verschlechtert. "Innerhalb von 17 Monaten ist der Turm um bis zu elf Millimeter gewandert", sagte Dendorfer. Inzwischen liegen ein Sanierungskonzept und eine Kostenschätzung vor.

