Der Karitative Christkindlmarkt ist für viele etwas ganz besonderes

Plus Selbstgemachtes und Leckereien gibt es bis Sonntag in Friedberg auf dem Karitativen Christkindlmarkt. Der Markt ist Treffpunkt und für viele etwas ganz Besonderes.

Endlich geht es im Wittelsbacher Land wieder weihnachtlich zu. Den Auftakt in Friedberg macht der Karitative Christkindlmarkt, welcher noch bis Sonntag geöffnet ist. Die Einnahmen der Veranstaltungen kommen armen Menschen zugute. Am Dienstag folgt der Friedberger Advent. Bei der aktuellen Veranstaltung steht für Fieranten und Besucherinnen die Gemeinschaft im Vordergrund.