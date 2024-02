Friedberg

Der Kunstkreis Lechkiesel zeigt seine Werke in der Archivgalerie

Plus Ein steinerner Feuerlöscher, Gedichte auf Papierzylindern, Surrealistisches zum Thema Zeit: Die Ausstellung in Friedberg läuft noch bis zum 25. Februar.

Von Edigna Menhard

Bereits zum fünften Mal stellt der Künstlerkreis Lechkiesel in der Archivgalerie Friedberg aus. Dieses Mal konnten die Mitglieder jedoch erstmals in drei Räumen ihre Werke präsentieren. Entsprechend Platz hatten die Künstlerinnen und Künstler - jeder durfte zwei Quadratmeter in Anspruch nehmen, weshalb die Ausstellung unter dem Motto „Mal 2qm“ firmiert. In seiner Begrüßungsrede ging Vorsitzender Gernot Kragl auf den Slogan „ Friedberg beflügelt“ ein und gedachte dabei der 2023 verstorbenen Rose Maier Haid. Er erzählte den rund 60 Gästen, dass er diesen Slogan vor 25 Jahren zuerst von ihr in Verbindung mit ihrer Kunst und dem geflügelten blauen Friedbär gehört hat. Für die Künstlerin habe das Wort „beflügelt“ in erster Linie für Fantasie und Kreativität in der Kunst gestanden. „Sie meinte damit, Kunst verändert den Menschen, macht ihn sensibler, offener, kritischer und zufriedener, ja glücklicher“. Er inspirierte die Anwesenden, sich auf die Kunstwerke dieser Ausstellung einzulassen – sich beflügeln zu lassen.

Der Meringer Künstler Jonas Ochs meißelt einen Brandlöscher aus Stein

Claudia Eser-Schuberth, Friedbergs 3. Bürgermeisterin, gefiel die Vielfalt der ausgestellten Werke und sie bedauerte, dass in ihrem Haus kein Fleckchen mehr frei sei. Sie hob hervor: „Die Aufgaben der Kunst sind auf den ersten Blick, unser Auge zu erfreuen, aber auch Inspiration zu geben, Fantasien anzuregen und zeitgenössische Strömungen wahrzunehmen, was man hier in der Ausstellung auch sehen kann.“

